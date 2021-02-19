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Слезкина ― Алишев: в чем преимущества российских дипломов и удаленного обучения
19.02.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В советское время учиться в в географически далеких вузах считалось романтичным и престижным, тогда актуальным было освоение необозримых пространств СССР. А насколько актуальным сегодня является получение образования вдали от дома ― об этом и не только в программе "Горизонт событий" рассуждают гости радио Sputnik, участники ежегодной международной специализированной выставки "Образование и карьера", заместитель директора Института международного образования РТУ МИРЭА (Москва) Елена Слезкина и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев.
"Этап окончания школы и поступления в университет ― это важный этап взросления, который нужно проходить вдали от дома. Молодой человек должен обрести самостоятельность в принятии решений, в повседневной жизни. Когда выпускник школы уезжает в вуз, который находится на каком-то отдалении от дома, он очень быстро становится самостоятельным", ― считает Алишев.
© Sputnik Станислав Лобатый
"Российские дипломы действительно котируются, это связано с тем, что российские вузы входят в мировые рейтинги, как в институциональные, так и в предметные. КФУ в прошлом году вошел в два предметных рейтинга по нефтегазовым технологиям и по вопросам сферы образования", ― отметил Алишев.
Отметим, что на первом курсе Казанского федерального университета учится Мария Родионова ― белорусская участница международного проекта Sputnik и НТВ "Ты супер".
О преимуществах российских дипломов и перспективе получить работу вблизи места учебы вы узнаете в программе "Горизонт событий" с участием гостей из России Елены Слезкиной и Тимирхана Алишева.
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О плюсах и минусах получения высшего образования "вдали от дома" и преимуществах российских дипломов для студентов из постсоветских стран рассуждают...
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