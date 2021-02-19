В НХЛ сыграл еще один белорус — Максим Сушко дебютировал за «Филадельфию»

22-летний белорусский форвард Максим Сушко провел свой первый матч в НХЛ. 18 февраля Сушко вышел на лед в составе «Филадельфии Флайерс» в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».





Сушко отыграл 5 минут 55 секунд и отметился одним силовым приемом. «Филадельфия» проиграла в серии буллитов — 2:3.

Максим Сушко был выбран «Филадельфией» на драфте 2017 года под общим 107-м номером. За океаном играл в Хоккейной лиге Онтарио за «Оуэн Саунд Аттак» и в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс» — фарм-клуб «Филадельфии».

Этот сезон Сушко начинал в Континентальной хоккейной лиге в составе минского «Динамо», за которое сыграл 30 матчей, набрав 5 баллов (2+3).

В текущем сезоне помимо Сушко в НХЛ играет еще один представитель белорусского хоккея — за «Нью-Джерси» выступает нападающий Егор Шарангович. Он провел уже 11 матчей, в которых забил две шайбы и сделал одну результативную передачу.