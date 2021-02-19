Списали штраф с карты «Onliner Клевер». Напоминаем, что государство забирает долги по своим правилам

Источник материала: Onliner

Это была волнующая новость из начала прошлого года, которая быстро забылась за пандемией. 1 января 2020 года заработала система АИС ИДО — автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. Суть которой в списании суммы долга со счета должника в банке. В редакцию обратился наш читатель Александр, в семье которого столкнулись со списанием средств с карты «Onliner Клевер». Разбираемся в ситуации.

«Буквально пару дней назад завели карту „Onliner Клевер“. Приобрели смартфон. Меньше чем через двое суток с карты принудительно списали средства в счет одного из штрафов по линии ГАИ, при звонке в банк сотрудник назвал еще несколько штрафов. Примечательно, что у нас имеются еще карты в двух банках с хранящимися на них средствами», — описывает ситуацию Александр.

И задает острые вопросы:

«1) Считаете ли вы необходимым написать об этом статью? Это все-таки и ваша репутация и ваш партнер.

2) Считаете ли вы нормальным, что сотрудники банка видят личную информацию о физических лицах и об их штрафах?

3) Карта „Onliner Клевер“ ликвидируется сразу после потраченного кешбэка с нее, спасибо».

Кратко отвечаем:

1. Конечно. Вот она.

2. Система АИС ИДО работает больше года. В банки приходят документы из органов принудительного исполнения. Они не могут не отреагировать. Любые банки, в том числе «МТБанк».

3. Зря. «Onliner Клевер» предлагает выгодный возврат бонусными рублями, и впереди еще много хороших сюрпризов.

Теперь подробнее.

Речь идет о цифровой карте «Onliner Клевер» от «МТБанка». В «МТБанке» прокомментировали ситуацию, уточнив, что деньги списаны через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Она работает с 1 января 2020 года.

Через эту систему взыскивается задолженность, которая не была погашена вовремя. В системе АИС ИДО участвуют все работающие в Беларуси банки. Важный нюанс: списание средств происходит не в адрес банка, также банк не может повлиять на то, с какой карты у клиента спишут задолженность.

Как работает система?

АИС ИДО собирает информацию обо всех задолженностях клиента, то есть общую сумму долга, и направляет в каждый банк должника сообщение — платежное требование с общей суммой неисполненных денежных обязательств.

При получении электронного сообщения банки рассчитывают сумму доступного остатка по счетам клиента и отправляют ее в АИС ИДО. Далее банки резервируют (блокируют) на счетах клиента сумму задолженности до момента ее погашения. После погашения задолженности АИС ИДО присылает новое электронное сообщение об уменьшении/обнулении суммы задолженности. Банки, получив электронное сообщение об уменьшении задолженности, соответственно, обновляют баланс счета.

Влияют ли банки на приоритетность списания?

Банки повлиять на то, с какого карт-счета и в какой момент будет списана задолженность, не могут, так как АИС ИДО самостоятельно определяет, в какой очередности будут исполнены требования по выставленным взысканиям.

Электронный документ АИС ИДО, который получают банки, формируется с учетом имеющейся в системе информации обо всех открытых плательщику счетах (электронных кошельках).

По любым вопросам клиенты могут связаться с «МТБанком» по телефону контакт-центра (+375 (29,44, 25) 509-99-99) либо написать в мессенджеры на сайте, в личные сообщения в социальных сетях. Сотрудники банка помогут разобраться и предложат решение.

По сути, в случае Александра, если есть другие карты, а не только «Onliner Клевер», это коснется и других счетов.