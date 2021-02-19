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Microsoft анонсировала пару новых версий Office

19.02.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Корпорация Microsoft анонсировала две новые версии программного пакета Office — Office 2021 для домашних пользователей и Office LTSC для бизнеса. Office 2021 станет доступна позже в этом году для Windows и macOS, она ориентирована на тех, кто не желает пользоваться «облачной» версией программного обеспечения с подпиской.

Пока Microsoft не раскрывает подробностей о программных пакетах. Как отмечает The Verge, Office LTSC будет включать темную тему оформления, улучшенную поддержку специальных возможностей и ряд специфических функций (динамические массивы, XLOOKUP и другие).

Значительных изменений в интерфейсе не ожидается.

Как и Office 2021, Office LTSC станет доступна во второй половине 2021 года.

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Корпорация Microsoft анонсировала две новые версии программного пакета Office — Office 2021 для домашних пользователей и Office LTSC для бизнеса. Office 2021 станет доступна позже в...
 
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