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Microsoft анонсировала пару новых версий Office
Источник материала: Onliner
Корпорация Microsoft анонсировала две новые версии программного пакета Office — Office 2021 для домашних пользователей и Office LTSC для бизнеса. Office 2021 станет доступна позже в этом году для Windows и macOS, она ориентирована на тех, кто не желает пользоваться «облачной» версией программного обеспечения с подпиской.
Пока Microsoft не раскрывает подробностей о программных пакетах. Как
Значительных изменений в интерфейсе не ожидается.
Как и Office 2021, Office LTSC станет доступна во второй половине 2021 года.
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