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МТС расширил возможности виртуального консультанта Мии
Источник материала: БДГ
МТС обновил интеллектуальную платформу виртуального специалиста Мии. Проконсультироваться с чат-ботом можно на сайте
Например, после сверки персональных данных Мия поможет сменить тариф, причем предложит оптимальный вариант, исходя из потребностей абонентов. Также можно узнать информацию по рассрочкам и другим платежам.
Кроме того, с помощью виртуального консультанта можно управлять услугами и блокировками на номере, в том числе добавлять роуминг. Мию можно попросить обменять накопленные баллы по программе «МТС Бонус», а также получить информацию о балансе, списаниях, платежах и способах оплаты. Если нужно, искусственный интеллект отправит пак-код и настройки для выхода в интернет, поможет активировать «Обещанный платеж» и расскажет, как «Поделиться балансом».
Если Мия не может самостоятельно решить вопрос клиента, то к чату подключается сотрудник службы поддержки. Причем, получив обращение, специалисты МТС не только решают задачу, но и обучают виртуального помощника новым сервисам. Тем самым Мия осваивает новые функции каждый день.
В конце диалога можно оставить оценку Мии: насколько качественным было обслуживание. Это также поможет в развитии виртуального консультанта.
Новые функции чат-бота позволят повысить качество и скорость обслуживания абонентов.
Вскоре виджет виртуального консультанта заработает в приложении «Мой МТС», а также будет доступен на официальной странице в
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МТС обновил интеллектуальную платформу виртуального специалиста Мии. Проконсультироваться с чат-ботом можно на сайте mts.by и официальной странице ВКонтакте.
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