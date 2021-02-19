В Беларуси установлены ставки акцизов на бензин и дизтопливо на 2021 год

Источник материала: АФН

В Беларуси указом №53 от 18 февраля 2021 года установлены ставки акцизов на отдельные подакцизные товары на период по 31 декабря 2021 года.

Величина акциза за 1 тонну бензина составит: 3848,64 рубля – за бензин, не соответствующий классу 5; 2388,72 рубля – за бензин класса А.

Акциз за 1 тонну дизельного топлива составит соответственно 1864,4 рубля и 1474,64 рубля.

Указ вступил в силу 18 февраля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.