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В Беларуси установлены ставки акцизов на бензин и дизтопливо на 2021 год

19.02.2021 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси указом №53 от 18 февраля 2021 года установлены ставки акцизов на отдельные подакцизные товары на период по 31 декабря 2021 года.

Величина акциза за 1 тонну бензина составит: 3848,64 рубля – за бензин, не соответствующий классу 5; 2388,72 рубля – за бензин класса А.

Акциз за 1 тонну дизельного топлива составит соответственно 1864,4 рубля и 1474,64 рубля.

Указ вступил в силу 18 февраля и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

 
 
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В Беларуси указом №53 от 18 февраля 2021 года установлены ставки акцизов на отдельные подакцизные товары на период по 31 декабря 2021 года.
 
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