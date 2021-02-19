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Теперь точно: Лукашенко укатил в Сочи - за три дня до переговоров. Зачем?
Источник материала: Партизан
Лукашенко 19 февраля улетел в Сочи.
Это подтвердил телеграм-канал
Заметим, что встреча с Путиным запланирована на 22 февраля. Более того, еще
В таком случае возникают вопросы, а куда и зачем вообще полетел Лукашенко. Кататься на лыжах или продавать страну?
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Лукашенко 19 февраля улетел в Сочи.
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