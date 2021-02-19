Теперь точно: Лукашенко укатил в Сочи - за три дня до переговоров. Зачем?

Это подтвердил телеграм-канал, который, как предполагается, ведет его пресс-секретарь





сегодня утром пресс-секретарь Путина Песков говорил, что место встречи еще не определено. Заметим, что встреча с Путиным запланирована на 22 февраля. Более того, еще





В таком случае возникают вопросы, а куда и зачем вообще полетел Лукашенко. Кататься на лыжах или продавать страну?