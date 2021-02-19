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Aдвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии
Источник материала: Партизан
Это уже четвертый адвокат, который защищал Марию Колесникову. Ранее лицензии лишили Александра Пыльченко, Максим Знак - за решеткой, Илья Салей - под домашим арестом.
Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Минюста 19 февраля,
По мнению комиссии, Казак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП.
Аналогичное решение о лишении лицензии комиссия, помимо Людмилы Казак, приняла и еще по Константину Михелю — партнеру члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Кроме того, сегодня на заседании Квалификационной комиссии также рассмотрят вопрос о лишении лицензии на адвокатскую деятельность адвокатов Максима Конона и Михаила Кирилюка.
Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, якобы по факту неповиновения правоохранителям, пишет
Также был проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в "неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании".
Представители адвокатского сообщества считают, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности, по делу Марии Колесниковой.
Они также заявляли, что дело адвоката Людмилы Казак, так же как и дела по обвинению адвоката Максима Знака и Ильи Салея, прямо связанные с их профессиональной деятельностью, демонстрирует, что сегодня адвокаты в Беларуси не только не защищены от нарушения своих профессиональных прав, но и подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного задержания, заключения под стражу, безосновательного привлечения к ответственности в нарушение базовых процессуальных гарантий — исключительно в связи с адвокатской деятельностью.
Ранее был лишен лицензии еще один авдокат Марии Колесниковой с 30-летним стажем Александр Пыльченко.
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Это уже четвертый адвокат, который защищал Марию Колесникову. Ранее лицензии лишили Александра Пыльченко, Максим Знак - за решеткой, Илья Салей - под домашим...
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