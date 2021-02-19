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Топит вместо поддержки: экс-бойфренд Бузовой высказался о своих чувствах

19.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-бойфренд "поющей ведущей" Ольги Бузовой высказался о своих чувствах и эмоциях: блогер Дава пожаловался на деспотичных женщин.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Звезда соцсетей оказался в центре внимания общественности после скандального разрыва с Бузовой: ведущая рассталась с парнем в конце января. Тогда она обвинила Манукяна в рукоприкладстве и изменах, после чего между бывшими партнерами развязалась настоящая война и блогер даже обошел "поющую ведущую" на нескольких музыкальных площадках.

Манукян решил высказаться о себе, своих чувствах и избирательности в плане отношений: откровенное интервью опубликовало издание Peopletalk.

Дава признался, что не считает себя популярным: артист стесняется известности и понимает, что шоу-бизнес может проглотить его с потрохами. Говоря о личной жизни, Манукян намекнул, что остерегается властных женщин и когда "топят вместо поддержки". Также блогер, по его словам, никогда не сможет смириться с предательством, ложью, глупостью и диктаторскими замашками своей партнерши.

Напомним, что недавно поклонники разоблачили Бузову и ее экс-бойфренда с помощью снимков в сети.

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В новом интервью популярный блогер откровенно рассказал о себе и намекнул на то, что недолюбливает властных и глупых женщин.
 
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