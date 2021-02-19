Перед встречей с Путиным Лукашенко устроит себе уикенд в Сочи

Александр Лукашенко сегодня улетает в Сочи. Фото подготовленного к взлету борта № 1 опубликовал телеграм-канал «Пул первого».





Отметим, что сегодня пятница, а встреча с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована лишь на понедельник, 22 февраля.

Так что очевидно, что ближайший уикенд Лукашенко посвятит отдыху. Он каждый год зимой бывает в Сочи, где катается на горных лыжах.