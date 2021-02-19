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Перед встречей с Путиным Лукашенко устроит себе уикенд в Сочи

19.02.2021 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко сегодня улетает в Сочи. Фото подготовленного к взлету борта № 1 опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Перед встречей с Путиным Лукашенко устроит себе уикенд в Сочи

Отметим, что сегодня пятница, а встреча с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована лишь на понедельник, 22 февраля.

Так что очевидно, что ближайший уикенд Лукашенко посвятит отдыху. Он каждый год зимой бывает в Сочи, где катается на горных лыжах. 

Ранее  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Лукашенко и Путин обсудят вопрос предоставления Россией Беларуси кредита в размере 3 млрд долларов, не соответствует действительности.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня улетает в Сочи. Фото подготовленного к взлету борта № 1 опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
 
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