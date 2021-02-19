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Смерть Тарайковского — убийство «по стечению обстоятельств»
Источник материала: Навiны
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Александра Тарайковского, сообщает телеграм-канал ведомства.
Следствием установлено, что примерно в 23:00 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» в Минске «гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».
«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих, — заявил Носкевич. — В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия».
По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует законодательству.
Стоит отметить, что в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в вечер гибели Тарайковского, утверждалось, что он «пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке.
Позже агентство Associated Press опубликовало
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Со ссылкой на президента человек на аудиозаписи дает указание применять нелетальное оружие в упор. Он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».
В пресс-службе МВД опубликованную аудиозапись комментировать отказались, назвав ее фейком.
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Глава СК Иван Носкевич оправдал действия силовиков, застреливших участника протестной акции.
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