Смерть Тарайковского — убийство «по стечению обстоятельств»

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Александра Тарайковского, сообщает телеграм-канал ведомства.





Следствием установлено, что примерно в 23:00 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» в Минске «гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих, — заявил Носкевич. — В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия».

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует законодательству.

Стоит отметить, что в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в вечер гибели Тарайковского, утверждалось, что он «пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке.

Позже агентство Associated Press опубликовало видео момента гибели Тарайковского, на котором видно, как он подходит к кордону спецназа с поднятыми вверх пустыми руками. Зафиксирован также момент выстрела со стороны силовиков.

15 января инициатива бывших белорусских силовиков ByPOL опубликовала аудиозапись . На ней человек, голос которого похож на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись, как утверждается, сделана в октябре 2020 года.

Со ссылкой на президента человек на аудиозаписи дает указание применять нелетальное оружие в упор. Он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

В пресс-службе МВД опубликованную аудиозапись комментировать отказались, назвав ее фейком.