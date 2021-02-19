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В Бресте хотят снести исторические здания и построить вместо них офисы и магазины
Источник материала: Onliner
В Бресте в зоне охраны исторического центра планируют снести несколько домов, чтобы построить на их месте «три жилых здания со встроенными помещениями торгового назначения и здание общественного назначения». Скорее всего, речь идет о магазинах и офисах. Соответствующая информация появилась на
Сносу подвергнутся дома в районе улиц Советских Пограничников, 17 Сентября и Буденного. Чиновники утверждают, что все они не имеют культурно-исторической ценности. Строительство готовы начать уже в июне 2021-го и закончить к 2023 году.
Общественное обсуждение проекта пока не планируется. До 22 февраля жители города могут написать заявления о необходимости его проведения и отправить их либо в горисполком (г. Брест, ул. Энгельса, 3), либо на электронную почту
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В Бресте в зоне охраны исторического центра планируют снести несколько домов, чтобы построить на их месте «три жилых здания со встроенными помещениями торгового...
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