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В Бресте хотят снести исторические здания и построить вместо них офисы и магазины

19.02.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте в зоне охраны исторического центра планируют снести несколько домов, чтобы построить на их месте «три жилых здания со встроенными помещениями торгового назначения и здание общественного назначения». Скорее всего, речь идет о магазинах и офисах. Соответствующая информация появилась на сайте Брестского горисполкома.

Сносу подвергнутся дома в районе улиц Советских Пограничников, 17 Сентября и Буденного. Чиновники утверждают, что все они не имеют культурно-исторической ценности. Строительство готовы начать уже в июне 2021-го и закончить к 2023 году.

Общественное обсуждение проекта пока не планируется. До 22 февраля жители города могут написать заявления о необходимости его проведения и отправить их либо в горисполком (г. Брест, ул. Энгельса, 3), либо на электронную почту ispolkombrest@brest.by.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте в зоне охраны исторического центра планируют снести несколько домов, чтобы построить на их месте «три жилых здания со встроенными помещениями торгового...
 
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