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ГАИ: выпивший водитель совершил ДТП и хотел свалить вину на жену

19.02.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте 30-летний местный житель двигался на Audi 80 по одной из улиц облцентра. На перекрестке с трассой М1 (БрестМинск — граница РФ) водитель совершил столкновение с остановившимся Mitsubishi. В беседе с инспектором автомобилист утверждал, что управлял автомобилем не он, а его жена, которая от испуга уехала домой.

«Молодой человек был с явными признаками алкогольного опьянения, — сообщает ГАИ Брестской области. — В ходе разбирательства выяснилось, что в момент аварии за рулем находился именно мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был нетрезв — 2,3 промилле в выдыхаемом воздухе».

Как сообщается, в аварии никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения. В отношении брестчанина составлено два административных протокола.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте 30-летний местный житель двигался на Audi 80 по одной из улиц облцентра. На перекрестке с трассой М1 (Брест — Минск — граница РФ) водитель совершил столкновение...
 
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