Британская полиция уничтожила Ferrari 458. Владелец подал в суд (видео)

Источник материала: Onliner

Несколько лет назад в Великобритании был осужден парень по имени Захид Кан. Его обвиняют в мошенничестве, махинациях с номерными знаками и многом другом. Речь сейчас не о нем, а о его машине — Ferrari 458 Spider. Ее конфисковали, а позже пустили под пресс.

Машину изъяли как раз во время очередного судебного разбирательства с Захидом. Он припарковал спорткар на тротуаре возле Бирмингемского королевского суда в апреле 2017 года. Полиция эвакуировала машину. Позже выяснилось, что, во-первых, на Ferrari нет действующей страховки, а во-вторых, машина числится в базах как транспортное средство Category B. В Великобритании это значит, что автомобиль был поврежден и не может передвигаться по дорогам общего пользования (но такую машину можно покупать и продавать, например, на запчасти). В итоге было принято решение уничтожить Ferrari. Видео с этим процессом попало в сеть в 2018-м.

Сам Захид сбежал в Дубай, где находится по сей день. В Великобритании ему грозит до 10 лет лишения свободы. Недавно 35-летний мужчина подал в суд на британскую полицию за уничтоженную машину, которая, по словам владельца, обошлась ему в 200 тысяч долларов.

«Я начал судебное разбирательство в отношении полиции Уэст-Мидлендса за незаконное уничтожение моей собственности — Ferrari 458 Spider стоимостью 200 тысяч долларов», — сообщил он журналистам Dailymail .