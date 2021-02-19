Источник материала: Хартия'97

С 1 марта белорусских водителей ждут новые письма счастья 19.02.2021, 15:26

Камеры скорости начнут «ловить» автомобили без техосмотра и страховки.

С 1 марта 2021 г. вступает в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно нововведениям отслеживать прохождение техосмотра и наличие страховки у автовладельца кроме инспекторов ДПС на линии будут камеры фотофиксации, сообщает «Минск-Новости» .

Кроме того, «письма счастья» будут присылать за проезд на красный цвет, движение по полосе для общественного транспорта.

С марта также будет разделена ответственность за управление транспортным средством без пройденного гостехосмотра и без страховки в зависимости от принадлежности транспортного средства. То есть если машина принадлежит физическому лицу, то за допущенные нарушения будет отвечать его владелец, а если юридическому лицу, то непосредственно юридическое лицо.

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