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С 1 марта белорусских водителей ждут новые письма счастья

19.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

С 1 марта белорусских водителей ждут новые письма счастья

  • 19.02.2021, 15:26
С 1 марта белорусских водителей ждут новые письма счастья

Камеры скорости начнут «ловить» автомобили без техосмотра и страховки.

С 1 марта 2021 г. вступает в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно нововведениям отслеживать прохождение техосмотра и наличие страховки у автовладельца кроме инспекторов ДПС на линии будут камеры фотофиксации, сообщает «Минск-Новости».

Кроме того, «письма счастья» будут присылать за проезд на красный цвет, движение по полосе для общественного транспорта.

С марта также будет разделена ответственность за управление транспортным средством без пройденного гостехосмотра и без страховки в зависимости от принадлежности транспортного средства. То есть если машина принадлежит физическому лицу, то за допущенные нарушения будет отвечать его владелец, а если юридическому лицу, то непосредственно юридическое лицо.

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Теги: Минск
 
 
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Камеры скорости начнут «ловить» автомобили без техосмотра и страховки.
 
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