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С 1 марта белорусских водителей ждут новые письма счастья
Источник материала: Хартия'97
С 1 марта белорусских водителей ждут новые письма счастья
Камеры скорости начнут «ловить» автомобили без техосмотра и страховки.
С 1 марта 2021 г. вступает в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно нововведениям отслеживать прохождение техосмотра и наличие страховки у автовладельца кроме инспекторов ДПС на линии будут камеры фотофиксации, сообщает
Кроме того, «письма счастья» будут присылать за проезд на красный цвет, движение по полосе для общественного транспорта.
С марта также будет разделена ответственность за управление транспортным средством без пройденного гостехосмотра и без страховки в зависимости от принадлежности транспортного средства. То есть если машина принадлежит физическому лицу, то за допущенные нарушения будет отвечать его владелец, а если юридическому лицу, то непосредственно юридическое лицо.
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Камеры скорости начнут «ловить» автомобили без техосмотра и страховки.
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