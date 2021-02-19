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Адвоката Марии Колесниковой лишили лицензии

19.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Адвоката Марии Колесниковой лишили лицензии

  • 19.02.2021, 15:23
Адвоката Марии Колесниковой лишили лицензии
Людмила Казак

Людмилa Казак будет добиваться отмены этого решения.

Людмилу Казак, действующего адвоката Марии Колесниковой, лишили лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.

Адвокат Колесниковой была задержана 24 сентября прошлого года и осуждена по статье 23.4 КоАП. Тогда Людмилу Казак оштрафовали на 25 базовых величин.

А неделю назад, 13 февраля, появилась информация, что квалификационная комиссия по адвокатуре Минюста 19 февраля рассмотрит вопрос лишения адвоката лицензии.

Комиссия лишила Людмилу Казак лицензии адвоката.

Согласно сообщению, «еще пару дней Людмиле разрешили поработать: решение о том, с какого числа прекращает действовать лицензия, будет в понедельник-вторник».

Пресс-служба также опубликовала видеокомментарий Казак, в котором она заявила, что была готова к такому решению, но будет обжаловать его через суд. На это у нее есть месяц.

Адвокат также рассказала, что планирует в понедельник встретиться со своей подзащитной Колесниковой, сообщить ей о сложившейся ситуации и обсудить, кто дальше будет представлять ее интересы.

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Людмилa Казак будет добиваться отмены этого решения.
 
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