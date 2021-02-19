Источник материала: Хартия'97

Доля расходов на еду у россиян подскочила до 10-летнего максимума 1 19.02.2021, 15:22

В РФ произошел рекордный скачок цен на продукты.

Рекордный за 5 лет скачок цен на продукты на фоне кризиса в экономике, оставившего без работы 2 миллиона человек, ударил по бюджетам российских семей, пишет finanz.ru . По итогам 2020 года россияне отдали 38,16% потраченных денег на продукты питания, подсчитали эксперты РАНХиГС.

Доля расходов на еду в семейных бюджетах стала рекордной с 2010 года - тогда питание отнимало 38,5%.

«В целом материальное положение граждан ухудшилось в пандемию», - констатирует старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Александра Бурдяк.

Согласно опросам ФОМ, в апреле-мае до 45% населения старались экономить больше, чем до эпидемии. В августе-сентябре их доля снизилась до 36%, а с октября по декабрь снова превысила 40%.

По итогам года, согласно Росстату, реальные располагаемы доходы россиян упали на 3,5% и вернулись к отметкам 10-летней давности.

В первом квартале 146 миллионов российских граждан жили в среднем на 31,2 тысячи рублей в месяц, во втором квартале - на 32,8 тысячи, в третьем - на 35 тысяч, следует из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов в день.

В четвертом сумма выросла до 42,5 тысячи рублей, благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам.

Численность армии бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн граждан, и к концу третьего квартала достигла до 12,8% населения, или 18,8 млн человек.

Каждый восьмой в России, согласно Росстату, имел доходы ниже прожиточного минимума, который Минтруд установил на отметке 12 223 рубля для трудоспособного населения, 9299 рублей для пенсионеров и 11203 рубля для детей. Средняя зарплата выросла на 3169 рублей, до 49454 рубля, однако в пересчете на доллары люди зарабатывают рекордно мало с 2009 года.

Если рублях за последние 7 лет зарплаты выросли почти на 17 тысяч рублей, а долларовом выражении доходы работающего населения рухнули на 27%: в 2013 году это было 918 долларов, а прошлом - лишь 670.

Последнее десятилетие для российской экономики смело можно назвать «потерянным», констатирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

С 56-го места в мире по ВВП на душу населения в 2010-м Россия откатилась на 68-е, по оценкам МВФ. В среднем на человека российская экономика генерирует 9,97 тысячи долларов валового внутреннего продукта - на 1,6 тысячи, или 14% меньше, чем годом ранее.

«Модель экономики держит абсолютное большинство населения в умеренной бедности, - рассуждает Миркин. - С одной стороны, нет голода и холода, толкающего на улицы, с другой - не вырастает действительно массовый, состоятельный средний класс, который может требовать политических свобод».

К 2025 году Россия потеряет еще две позиции в рейтинге стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю строчку с показателем 12,97 тысячи долларов, прогнозирует МВФ. В результате уровень жизни в РФ практически сравняется с показателем Туркмении (12,85 тысяч долларов).

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