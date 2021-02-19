Источник материала: Хартия'97

Румас прокомментировал новое «дело банкиров» и рассказал о своих планах 8 19.02.2021, 15:17

Сергей Румас

Экс-премьер ответил в том числе на вопрос о своих политических намерениях.

В начале февраля были задержаны совладелец Туровского молочного комбината Игорь Чернявский и ряд действующих и бывших банкиров. Официальной информации об этом не имеется. Однако наблюдатели считают, что за этими процессами стоит атака на бывшего премьер-министра Сергея Румаса, поскольку он со всеми из них не только вместе работал, но и поддерживал хорошие отношения. Что думает экс-премьер по этому случаю? Сергей Румас согласился дать небольшой комментарий tut.by .

— В последние недели вокруг вашей персоны много слухов и разговоров. Люди волнуются, все ли у вас хорошо?

— Спасибо, главное здоров, чего и вам желаю, особенно во время пандемии.

— Ваша супруга сказала, что вы находитесь не в Беларуси. Чем сейчас занимаетесь?

— Да, в настоящий момент я контактирую по работе с несколькими финансовыми институтами и фондами, все из которых, так получилось, находятся за рубежом. Как вы понимаете, в связи с эпидемиологической обстановкой любые перемещения сейчас сильно затруднены. Некоторое время назад находился в Казахстане, сейчас пока в Лондоне.

— Эти новые проекты как-то связаны с Беларусью?

— У некоторых из них есть такой потенциал, да, но негативные инвестиционные настроения сегодня сдерживают их приход в нашу страну.

— Получается, вы планируете работать за рубежом?

— Это во многом зависит от результатов переговоров. Некоторые из этих предложений не требуют постоянного физического присутствия, поэтому, возможно, буду как-то совмещать.

— Это проекты чисто экономические? Ходят слухи, что вы теперь можете заняться и политической деятельностью.

— Проекты финансово-инвестиционные, и участие в любом из них не предусматривает политической активности, это оговаривается практически сразу. Если бы у меня были такие планы, то за прошедшее после ухода в отставку [с поста премьер-министра] время они бы уже как-то реализовалось. Сейчас я бы хотел вернуться в более привычную для себя финансовую среду.

— Ваше имя сейчас упоминается в контексте задержания банкиров, с которыми вы раньше вместе работали. Можете как-то прокомментировать предполагаемые претензии к ним со стороны правоохранительных органов?

— Насколько я знаю, претензии касаются 2011−2012 годов, когда Белагропромбанк открывал финансирование по программе Припятского Полесья, в частности своих дочерних предприятий «Туровщина» и «Туровский молочный комбинат». В рамках данной программы, в том числе, предусматривалась возможность получения льготного финансирования, которое, по всей видимости, и явилось предметом интереса проверяющих.

— Правильно я понимаю, что вы же и курировали эту программу будучи в то время вице-премьером и затем руководителем Банка развития?

— Еще до этого, когда я был председателем правления Белагропромбанка, во время посещения Полесья глава государства поставил задачу разработать программу развития Припятского региона. Финансовое обеспечение этой программы лежало на Белагропромбанке, поэтому в ее разработке я принимал непосредственное участие. В последующем, после ее принятия, я действительно курировал ход ее выполнения. Хочу сказать, что это была успешная госпрограмма, благодаря которой Припятский регион получил значительный импульс в развитии. Как пример, вложения в «Туровщину» и ТМК не только преобразили Туров, но и позволили всему Житковичскому району, одному из отстающих в стране, перейти в разряд лидеров по основным показателям. К тому же, президент дважды посещал уже работающий комбинат, и результатам деятельности предприятия были даны высокие оценки.

— Почему же тогда у контролеров возникли претензии к Туровскому молочному комбинату именно сейчас?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Комитет госконтроля ежегодно, начиная с 2011 года, докладывал главе государства, что финансирование программы осуществляется правильно. Поскольку, согласно документу, именно на него был возложен контроль за целевым использованием кредитных ресурсов. Кроме того, нельзя рассматривать проект ТМК вырванным из контекста всей программы развития Припятского Полесья, ведь льготное кредитование получало много предприятий. И таким образом была решена главная задача, определенная указом, — реализован целый ряд проектов, которые изменили экономику региона. А сейчас, как я слышал, проверяющие трактуют, что по программе надо было строить молочный завод, а построили молочный комбинат — и поэтому финансировали неправомерно.

— И последний вопрос. Ходят разговоры, что на самом деле идет атака на вас. Поскольку вы не просто работали с людьми, которых задержали, а со многими из них приятельствовали.

— Мне бы не хотелось так думать. Я действительно знаю их всех достаточно хорошо, как профессионалов и порядочных людей. И надеюсь, что во всей этой ситуации, как и в случае с деревообработкой, в ближайшее время разберутся и все претензии будут сняты.

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