ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы пять самых полезных продуктов для снижения уровня сахара в крови

19.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Названы пять самых полезных продуктов для снижения уровня сахара в крови

  • 19.02.2021, 15:12
Названы пять самых полезных продуктов для снижения уровня сахара в крови

Их необходимо употреблять при профилактике диабета.

В профилактике диабета и поддержании здоровья у диабетиков главную роль играют питание и образ жизни. Физическая активность и подходящий рацион позволяют снизить риск осложнений и жить полноценной жизнью, пишет healthinfo.ua.

Какие продукты нужно есть при сахарном диабете?

Одно из главных правил, которого должны придерживаться диабетики, — сократить употребление углеводов. Именно простые углеводы провоцируют резкие перепады уровня глюкозы в крови, что приводит к увеличению нагрузки на поджелудочную, печень, сосуды. В связи с этим нужно выбирать малокалорийные продукты, которые постепенно повышают уровень глюкозы и так же медленно его снижают.

Для этого можно употреблять продукты из списка:

оливковое масло;

зеленые овощи;

орехи;

бобовые;

цитрусовые.

Оливковое масло — источник мононенасыщенных жирных кислот, необходимых каждому человеку. Оно служит и для профилактики диабета, и для улучшения восприятия глюкозы уже во время развития заболевания. Благодаря употреблению оливкового масла можно регулировать уровень глюкозы в крови, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Орехи также содержат полезные жирные кислоты и способствуют здоровью сердца и сосудов. Кроме того, в них много важных микроэлементов, минеральных веществ, витаминов. Регулярное употребление миндаля, кешью, грецких орехов небольшими порциями пойдет на пользу каждому.

Бобовые полезны благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки. В них мало насыщенных жиров, вредных для сердца, поэтому нут, фасоль, бобы можно употреблять диабетикам.

Овощи и фрукты в диете диабетика

Польза овощей в рационе любого человека бесспорна — это источник витаминов, минералов, клетчатки, при этом низкокалорийный. Фрукты же содержат сахар, поэтому диабетикам нужно быть осторожными с употреблением сладких фруктов, а виноград и бананы лучше вообще исключить из рациона. Рекомендуется предпочесть зеленые овощи и цитрусовые, которые содержат антиоксиданты и помогают контролировать уровень инсулина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их необходимо употреблять при профилактике диабета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полные характеристики Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro рассекречены до анонса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by