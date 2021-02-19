Источник материала: Хартия'97

Названы пять самых полезных продуктов для снижения уровня сахара в крови 19.02.2021, 15:12

Их необходимо употреблять при профилактике диабета.

В профилактике диабета и поддержании здоровья у диабетиков главную роль играют питание и образ жизни. Физическая активность и подходящий рацион позволяют снизить риск осложнений и жить полноценной жизнью, пишет healthinfo.ua .

Какие продукты нужно есть при сахарном диабете?

Одно из главных правил, которого должны придерживаться диабетики, — сократить употребление углеводов. Именно простые углеводы провоцируют резкие перепады уровня глюкозы в крови, что приводит к увеличению нагрузки на поджелудочную, печень, сосуды. В связи с этим нужно выбирать малокалорийные продукты, которые постепенно повышают уровень глюкозы и так же медленно его снижают.

Для этого можно употреблять продукты из списка:

оливковое масло;

зеленые овощи;

орехи;

бобовые;

цитрусовые.

Оливковое масло — источник мононенасыщенных жирных кислот, необходимых каждому человеку. Оно служит и для профилактики диабета, и для улучшения восприятия глюкозы уже во время развития заболевания. Благодаря употреблению оливкового масла можно регулировать уровень глюкозы в крови, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Орехи также содержат полезные жирные кислоты и способствуют здоровью сердца и сосудов. Кроме того, в них много важных микроэлементов, минеральных веществ, витаминов. Регулярное употребление миндаля, кешью, грецких орехов небольшими порциями пойдет на пользу каждому.

Бобовые полезны благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки. В них мало насыщенных жиров, вредных для сердца, поэтому нут, фасоль, бобы можно употреблять диабетикам.

Овощи и фрукты в диете диабетика

Польза овощей в рационе любого человека бесспорна — это источник витаминов, минералов, клетчатки, при этом низкокалорийный. Фрукты же содержат сахар, поэтому диабетикам нужно быть осторожными с употреблением сладких фруктов, а виноград и бананы лучше вообще исключить из рациона. Рекомендуется предпочесть зеленые овощи и цитрусовые, которые содержат антиоксиданты и помогают контролировать уровень инсулина.

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