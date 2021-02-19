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Белорусы массово приняли участие в акции «Ноль промилле»
Источник материала: Хартия'97
Белорусы массово приняли участие в акции «Ноль промилле»
Граждане страны поддержали Артема Сорокина и Катерину Борисевич.
Белорусы приняли участие в акции @ImFreedomBot, чтобы поддержать незаконно арестованных Артема Сорокина и Катерину Борисевич.
«Ноль промилле — это трезвость совести, сила воли и мужество, которое показывает горькую правду!», — заявили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Граждане страны поддержали Артема Сорокина и Катерину Борисевич.
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