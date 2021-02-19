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Белорусы массово приняли участие в акции «Ноль промилле»

19.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы массово приняли участие в акции «Ноль промилле»

  • 19.02.2021, 15:09
Белорусы массово приняли участие в акции «Ноль промилле»

Граждане страны поддержали Артема Сорокина и Катерину Борисевич.

Белорусы приняли участие в акции @ImFreedomBot, чтобы поддержать незаконно арестованных Артема Сорокина и Катерину Борисевич.

«Ноль промилле — это трезвость совести, сила воли и мужество, которое показывает горькую правду!», — заявили участники акции.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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Граждане страны поддержали Артема Сорокина и Катерину Борисевич.
 
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