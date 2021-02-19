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«Предупредите своих родителей-пенсионеров»
Источник материала: Хартия'97
«Предупредите своих родителей-пенсионеров»
Жители Барановичей пожаловались, что неизвестные от имени ЖЭСа продают пенсионерам дорогие дифавтоматы.
Жительница Восточного микрорайона обратилась сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником местного ЖЭСа, ходил по их дому, где почти все – пенсионеры, и заключал с ними договоры на замену дифавтоматов на большие суммы. О подобных случаях рассказали и жители Текстильного микрорайона. Что это было и что нужно знать горожанам, чтобы не быть обманутыми, выяснила
«Пусть предупредят своих родителей»
– По Восточному микрорайону ходят мошенники, предлагают пенсионерам переустановить в счетчике «автоматы». Рассказывают, как это все опасно, как ЖЭС за этим не следит. Стоимость услуги – 90 рублей, хотя автомат этот стоит рубля три. Я позвонила в ЖЭС, мне сказали: вызывайте милицию, мы никого не отправляли, – позвонила на днях в редакцию Intex-press горожанка Вероника.
В милицию девушка обращаться не стала.
– Зачем? Меня он не разведет, а вот бабуль, у которых пенсия и так маленькая, разводит на ура, – сказала она.
Но сделать так, «чтобы молодые люди предупредили своих родителей», посчитала необходимостью.
Вероника говорит, что молодой человек, о котором идет речь, заходил и к ней. Сначала представился работником местного ЖЭСа.
– Когда я сказала, что позвоню в ЖЭС, выяснилось, что он не из ЖЭСа, а из какой-то частной фирмы. Я спрашиваю, дает ли он какую-то гарантию на эти работы? Он отвечает – нет. Я тогда и говорю: значит, всю эту пачку договоров, которую в моем подъезде подписали, можешь выбросить, потому что ни одну свою бабушку я развести не дам. Пулей вылетел, – рассказала Вероника.
«Пришел мужчина под видом сотрудника электросетей»
Как выяснилось, подобные истории в последнее время случались в разных микрорайонах города. К кому-то приходили под видом работника ЖЭСа, кому-то представлялись работниками электросетей.
– К моей бабушке, которая живет на улице Фабричной, на днях пришел мужчина. Представился сотрудником электросетей, сказал, что нужно срочно заменить пробки в счетчиках. Стоимость – 90 рублей. Она сначала согласилась, даже договор какой-то подписала. Но потом поговорила с соседкой, и та ей объяснила, что это, скорее всего, какие-то мошенники, – рассказала Intex-press горожанка Ольга.
Пенсионерке помог сын соседки: он позвонил по номеру, указанному в договоре, и отказался от услуг. Услышав мужской голос, представители фирмы спорить не стали и аннулировали договор.
Что в договоре?
Журналисты внимательно изучили один из таких договоров, который предоставили нам читатели. Он составлен от лица частной минской фирмы ЧТУП «ОмегаЭнергоМонтаж». Из него следует, что некоторые детали горожане все-таки приукрасили.
Во-первых, судя по тому, что в договоре указан номер сертификата на оборудование, можно установить, какие именно автоматические выключатели фирма устанавливает и сколько они стоят на рынке. Журналисты посмотрели: если по факту устанавливается то же оборудование, что указано в сертификате (это можно проверить только во время установки), то стоит оно не «три рубля», как считают жильцы, а как минимум сорок.
Во-вторых, гарантию фирма все-таки дает: шесть месяцев. Но только на выполненные работы, об оборудовании в договоре – ни слова.
«Такого не может быть»
Intex-press обратилась за комментариями в минскую фирму, на работников которой жаловались горожане. Там подтвердили, что их сотрудники работают в Барановичах, однако не поверили, что кто-то из них мог представляться работниками государственных коммунальных служб.
– То, что специалисты ходят и предлагают услуги нашей организации – да. Но то, что они представляются ЖЭСом или еще кем-то, такого просто быть не может. У нас абсолютно у всех сотрудников есть удостоверения нашей организации, они их предоставляют, – сообщил Иван Бураков, заместитель директора ЧТУП «ОмегаЭнергоМонтаж». – Специалисты проходят через огромное количество людей, кто-то что-то не понял, и начинается. И милицию на нас вызывали. Мы уже к этой ситуации привыкли, к сожалению.
Иван Бураков уверен, что ничего противозаконного сотрудники фирмы не делают. Наоборот, они меняют устаревшее оборудование, до замены которого, по его словам, у бюджетных организаций не доходят руки.
– Если бы этим занимался ЖЭС, у нас бы работы не было. Если вы съездите в пятиэтажные дома 70-х годов постройки, увидите абсолютно печальную ситуацию. Автоматы там стоят с самой постройки, из эксплуатационного строя они давно уже вышли. Все, что мы делаем, это предлагаем услуги, – отметил он.
При этом каким образом определяется, какой автомат нужно заменить, а какой нет – непонятно, ведь, по словам Ивана Буракова, его специалисты перед тем, как предлагать замену автоматов, никакого обследования уже установленного оборудования не проводят.
«Лучше звонить в ЖЭС и уточнять»
В многоквартирных жилых домах есть два вида «автоматов» – общие и квартирные, пояснили Intex-press в КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи». За общие отвечают ЖЭСы, за квартирные – сами жильцы. Обычно схема замены оборудования, за которое отвечают сами жильцы, выглядит так: специалисты коммунальных служб проводят техническое обследование электрооборудования, замечают какую-то проблему и сообщают о необходимости ее устранения жильцам.
Законодательство не запрещает привлекать для замены «автоматов» сторонние организации, в том числе частные. Но если их меняет ЖЭС, то стоимость работ по замене включается в жировку. Никакие договоры отдельно ни с кем не заключаются.
– Если происходит такая ситуация, самое простое – попросить человека назвать свои контактные данные, чтобы позвонить в ЖЭС и уточнять, направляли мы кого-то или нет, – отметили в ЖРЭУ.
Если человек начнет вилять, значит, он не тот, за кого себя выдает.
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Жители Барановичей пожаловались, что неизвестные от имени ЖЭСа продают пенсионерам дорогие дифавтоматы.
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