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США официально вернулись в Парижское соглашению по климату
Источник материала: Хартия'97
США официально вернулись в Парижское соглашению по климату
Байден обещал сделать Америку ведущей страной в борьбе против глобального потепления.
После выхода США из Парижского соглашения по защите климата при экс-президенте Дональде Трампе, США официально восстановили участие в этом международном договоре.
По сообщению ООН, с пятницы, 19 февраля, Соединенные Штаты завершили процедуру возвращения в число участников заключенного в 2015 году соглашения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это событие "ключевым моментом" на пути к устойчивой защите земного климата, сообщает
Гутерриш также приветствовал шаги, уже предпринятые администрацией президента США Джо Байдена, по улучшению американской политики в сфере защиты климата, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Трампа.
Джо Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день пребывания на посту президента 20 января. 19 февраля истек 30-дневный срок, установленный для возвращения в число участников соглашения.
США хотят выйти в лидеры по защите климата
США занимают второе место в мире после Китая по выбросу "парниковых газов" при значительно меньшем населении. Байден обещал сделать Америку одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, он назначил бывшего госсекретаря Джона Керри спецпредставителем Белого дома по защите климата. Керри и Гутерриш 19 февраля примут участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.
Цель этого документа - ограничить глобальное потепления до уровня значительно ниже двух градусов. Однако тех мер, которые до сих пор запланировали государства, далеко не достаточно, чтобы достичь этой цели.
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Байден обещал сделать Америку ведущей страной в борьбе против глобального потепления.
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