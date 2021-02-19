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Семилетнего сына принца Уильяма хотели отравить, подсыпав яд в мороженое

19.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Семилетнего сына принца Уильяма хотели отравить, подсыпав яд в мороженое

  • 19.02.2021, 14:46
  • 1,560
Семилетнего сына принца Уильяма хотели отравить, подсыпав яд в мороженое
Сахайб Абу

Автором плана считают пропагандиста «Исламского государства» Хусейна Рашида.

В Великобритании террористы хотели отравить семилетнего принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом 17 февраля сообщило издание The Independent.

О покушении стало известно во время рассмотрении дела подозреваемого в подготовке теракта Сахайба Абу. Его обвинили в покупке 18-дюймового меча, ножа, балаклавы и перчаток при якобы планировании террористической атаки во время пандемии.

Разговорить Абу удалось сотруднику полиции под прикрытием. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия и Сахайб Абу рассказал о своем брате, осужденном на 28 лет за попытку покушения на принца Джорджа.

Автором этого плана считают пропагандиста "Исламского государства" Хусейна Рашида, в 2018 году его приговорили к 25 годам заключения за подготовку терактов. По словам Абу, планировалось подсыпать яд в мороженное в ближайшем к дому королевской семьи супермаркете Sainsbury's.

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Автором плана считают пропагандиста «Исламского государства» Хусейна Рашида.
 
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