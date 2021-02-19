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Рабочие Лондона в знак солидарности с белорусами ходят с «Погоней»

19.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рабочие Лондона в знак солидарности с белорусами ходят с «Погоней»

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  • 19.02.2021, 14:42
Рабочие Лондона в знак солидарности с белорусами ходят с «Погоней»

Фотофакт.

Рабочие Лондона в знак солидарности ходят с «Погоней».

В очередной раз можно сказать, что весь цивилизованный мир поддерживает белорусов в их борьбе за свободу.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».







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