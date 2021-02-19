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Рабочие Лондона в знак солидарности с белорусами ходят с «Погоней»
Источник материала: Хартия'97
Рабочие Лондона в знак солидарности с белорусами ходят с «Погоней»
Фотофакт.
Рабочие Лондона в знак солидарности ходят с «Погоней».
В очередной раз можно сказать, что весь цивилизованный мир поддерживает белорусов в их борьбе за свободу.
Фото опубликовал телеграм-канал
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