Источник материала: Хартия'97

Рабочие Лондона в знак солидарности с белорусами ходят с «Погоней» 5 19.02.2021, 14:42

Фотофакт.

Рабочие Лондона в знак солидарности ходят с «Погоней».

В очередной раз можно сказать, что весь цивилизованный мир поддерживает белорусов в их борьбе за свободу.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

























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