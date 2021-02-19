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Госконтроль взялся за крупные торговые сети: смотрят, что с импортом, и хватает ли белорусских товаров
Источник материала: Tut.by
Специалисты Госконтроля
В КГК уточняют, что проверяющие «проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции». Особое внимание проверяющие намерены уделить «выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте».
«По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров», — уточнили в ведомстве.
А какая ситуация с импортом
Власти не первый год
Доля продажи товаров отечественного производства в розничной торговле в 2020 году составила 59,8%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 61%, а в 2018-м — 62,8%. В статистике не учитываются микроорганизации.
При этом в плане импортозамещения овощей и фруктов есть «слабое звено» — стабилизационные фонды. Вопрос их наполнения поднимали активно в 2020 году. Например, специалисты Госконтроля
Какие нарушения находят в торговле
Мониторинг Комитета госконтроля Могилевской области выявил в январе превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров
Специалисты КГК Могилевской области в январе нашли превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров в магазинах Могилева, Бобруйска и Хотимского района. «Необоснованное завышение цен установлено в 10 из 16 магазинов, подвергнутых мониторингу. В среднем торговые надбавки превышали установленные законодательством в 1,5−2 раза»,
К примеру, 21 января в одном из могилевских магазинов на 13 позиций вареной колбасы были торговые надбавки в диапазоне 29,9−40,6% (вместо 20%), на 6 позиций товаров для детского питания — 29−29,8% (вместо 15%), на 2 позиций растительного масла — 30,6−42,9% (вместо 25%), на хлопья овсяные — 69,7% (вместо 30%), на яйца — 39,1% (вместо 25%).
«В 2020 году Комитетом госконтроля Могилевской области пресечены нарушения дисциплины цен в 109 торговых объектах из 241, где проводился мониторинг. В отдельных случаях торговые надбавки были в 7 раз выше, чем установлено законодательством. Причем нарушения ценообразования на социально значимые товары были выявлены не только в розничной торговле, но и у производителей и оптовиков. В частности, на протяжении 4 месяцев завышал оптовые надбавки крупный поставщик детского питания», — отмечают в КГК.
В феврале специалисты Полоцкого межрайонного комитета госконтроля в одном из частных магазинов в Ушачском районе
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Госконтроль взялся за крупные торговые сети: смотрят, что с импортом, и хватает ли белорусских товаров
Госконтроль проверяет крупные торговые сети - как в Минске, так и в регионах. Особое внимание намерены уделить импортным товарам и наличию белорусских.
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