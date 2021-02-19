Госконтроль взялся за крупные торговые сети: смотрят, что с импортом, и хватает ли белорусских товаров

Источник материала: Tut.by

Специалисты Госконтроля проверяют крупные торговые сети — как в Минске, так и в регионах. Особое внимание намерены уделить импортным товарам и наличию белорусских. Напомним, в Беларуси не первый год планируют снизить долю импортных товаров, однако с этим возникают проблемы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В КГК уточняют, что проверяющие «проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции». Особое внимание проверяющие намерены уделить «выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте».

«По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров», — уточнили в ведомстве.

А какая ситуация с импортом

Власти не первый год планируют снизить долю импортных товаров. К примеру, Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года предусматривала , что к концу 2020-го количество импорта на полках продовольственных магазинов сократится до 15%, а до конца 2030-го — до 14%. При этом чиновники планировали, что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.

В реальности импорт «нанес удар» по чиновникам. С этим вопросом в 2020 году возникли проблемы . Ситуация с импортозамещением не улучшилась: доля иностранных товаров, наоборот, выросла, а отечественных — упала по сравнению с 2019 годом. К примеру, белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны, холодильники, обувь, одежду, строительные материалы.

Доля продажи товаров отечественного производства в розничной торговле в 2020 году составила 59,8%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 61%, а в 2018-м — 62,8%. В статистике не учитываются микроорганизации.

При этом в плане импортозамещения овощей и фруктов есть «слабое звено» — стабилизационные фонды. Вопрос их наполнения поднимали активно в 2020 году. Например, специалисты Госконтроля проверили , как в Гродненской области распоряжаются овощами и яблоками, которые заложены в стабфонд, а также есть ли эти товары в продаже в магазинах. Оказалось, что в некоторых из них не было отечественных чеснока, лука репчатого, моркови и яблок. При этом яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая 2020 года, закончились еще в январе. Сейчас профсоюзы предлагают решить эту проблему.

Какие нарушения находят в торговле

Мониторинг Комитета госконтроля Могилевской области выявил в январе превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров

Специалисты КГК Могилевской области в январе нашли превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров в магазинах Могилева, Бобруйска и Хотимского района. «Необоснованное завышение цен установлено в 10 из 16 магазинов, подвергнутых мониторингу. В среднем торговые надбавки превышали установленные законодательством в 1,5−2 раза», уточняют в КГК.

К примеру, 21 января в одном из могилевских магазинов на 13 позиций вареной колбасы были торговые надбавки в диапазоне 29,9−40,6% (вместо 20%), на 6 позиций товаров для детского питания — 29−29,8% (вместо 15%), на 2 позиций растительного масла — 30,6−42,9% (вместо 25%), на хлопья овсяные — 69,7% (вместо 30%), на яйца — 39,1% (вместо 25%).

«В 2020 году Комитетом госконтроля Могилевской области пресечены нарушения дисциплины цен в 109 торговых объектах из 241, где проводился мониторинг. В отдельных случаях торговые надбавки были в 7 раз выше, чем установлено законодательством. Причем нарушения ценообразования на социально значимые товары были выявлены не только в розничной торговле, но и у производителей и оптовиков. В частности, на протяжении 4 месяцев завышал оптовые надбавки крупный поставщик детского питания», — отмечают в КГК.

В феврале специалисты Полоцкого межрайонного комитета госконтроля в одном из частных магазинов в Ушачском районе нашли завышенные цены на хлопья овсяные «Экстра» и вареную колбасу. Выяснилось, что предельные торговые надбавки были превышены на 21,5% и 11,4% соответственно.