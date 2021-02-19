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Полные характеристики Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro рассекречены до анонса

19.02.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представит смартфоны серии Redmi Note 10 уже четвертого марта. Ресурс Gizmochina в подробностях рассказал, какие характеристики будут у аппаратов.


Так, девайсов окажется три — Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max 5G. Аппараты окажутся схожи, различия в основном в используемых SoC и моделях основной камеры.

Обычный Redmi Note 10 (кодовое обозначение M2101K7A) получит процессор Qualcomm Snapdragon 678, IPS-экран и основную камеру из нескольких модулей, главный из которых отличается разрешением в 48 Мп. Девайс получится купить в версиях с 4/64 и 6/128 ГБ памяти в белом, зеленом, черном цветах.

Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max 5G соответственно получат IPS-экраны с частотой обновления до 120 Гц. Первый гаджет будет основываться на процессоре Snapdragon 732G, второй (Max) — на Snapdragon 768G. У него, как понятно из названия, в активе окажется и поддержка работы в 5G-сетях. А еще у этого смартфона основная камера обзаведется модулем на 108 Мп. Батареи у обоих телефонов — на 5050 мАч. Ожидается быстрая проводная зарядка.

Устройства будут доступны в синем, бронзовом, сером м черном вариантах. Redmi Note 10 Pro выйдет купить в модификациях с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти, а Note 10 Pro Max 5G предложат в версиях с 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Официальные цены пока не разглашаются.

 
 
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Так, девайсов окажется три - Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max 5G.
 
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