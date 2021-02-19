Прокурор запросил 10 лет товарищу застреленного Геннадия Шутова

Источник материала: АФН

19 февраля в Брестском областном суде гособвинитель попросил приговорить Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову, к 10 годам колонии усиленного режима.

Брестчанина, напомним, обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в «гражданке»). Кордюков говорит, что все было не так, как представлено в обвинении. Выстреливший в Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим.

19 февраля прошли прения сторон. Обвинение посчитало доказанной вину погибшего Шутова в сопротивлении, а Кордюкова — в сопротивлении с применением насилия и покушении на убийство лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка, передает tut.by.

Прокурор запросил для Кордюкова 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Шутова, умершего от ранения в голову, прокурор просит признать виновным в сопротивлении — и вынести приговор без назначения наказания. Потерпевшие, военнослужащие Гаврилов и Голицын, поддержали сторону обвинения. Гаврилов подчеркнул, что обвиняемый давал разные показания, пытаясь запутать следствие.

Дочь Геннадия Шутова Анастасия Баранчук попросила оправдать ее покойного отца — так как доказательств его вины, по ее мнению, в суде предоставлено не было. Она также попросила суд возбудить уголовное дело в отношении потерпевших Гаврилова и Голицына — за превышение служебных полномочий, а в отношении Гаврилова — за убийство Геннадия Шутова.

Напомним, 16 февраля в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о сопротивлении и покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок. События, которые стали поводом для разбирательства, произошли 11 августа 2020. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. Обвиняемым по этому делу стал Александр Кордюков — друг погибшего, с которым он был в тот вечер. Также фигурирует в деле и Шутов — он обвиняется в том, что оказывал сопротивление.

Потерпевшими проходят военнослужащие из Марьиной Горки. Они представились в суде как капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын. Как стало известно в суде, их направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОН.