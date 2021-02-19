Румас отмахивается от политических амбиций

Источник материала: АФН

Застрявший в Лондоне экс-премьер Беларуси Сергей Румас утверждает, что у него нет никаких политических амбиций, что он не знает причины ареста его друзей по Туровскому молочному комбинату и экс-подчиненных по Банку развития, но не расценивает эти аресты атакой на себя.

В начале февраля были задержаны совладелец Туровского молочного комбината Игорь Чернявский, а также Алексей Жиренков, директор «БР-Консалт», дочерней компании Банка развития, и исполнительный директор Банка развития Ирина Конепо, курировавшие проекты в сфере деревообработки. Все они, как утверждается в медиа хорошие и давние друзья Румаса.

На вопрос tut.by «Почему же тогда у контролеров возникли претензии к Туровскому молочному комбинату именно сейчас?», Румас ответил: «У меня нет ответа на этот вопрос».

«Комитет госконтроля ежегодно, начиная с 2011 года, докладывал главе государства, что финансирование программы осуществляется правильно. Поскольку, согласно документа, именно на него был возложен контроль за целевым использованием кредитных ресурсов. Кроме того, нельзя рассматривать проект ТМК вырванным из контекста всей программы развития Припятского Полесья, ведь льготное кредитование получало много предприятий. И таким образом была решена главная задача, определенная указом, — реализован целый ряд проектов, которые изменили экономику региона. А сейчас, как я слышал, проверяющие трактуют, что по программе надо было строить молочный завод, а построили молочный комбинат — и поэтому финансировали неправомерно», - пояснил экс-премьер.

Комментируя предположение «Ходят разговоры, что на самом деле идет атака на вас», он ответил:

«Мне бы не хотелось так думать. Я действительно знаю их всех достаточно хорошо, как профессионалов и порядочных людей. И надеюсь, что во всей этой ситуации, как и в случае с деревообработкой, в ближайшее время разберутся и все претензии будут сняты», - заключил Румас.

А вот как он ответил на вопрос о своем возможном участии в политике: «…если бы у меня были такие планы, то за прошедшее после ухода в отставку время они бы уже как-то реализовалось…».

Свое нахождение в Лондоне Сергей Румас объяснил работой над «финансовыми проектами», хотя ранее сообщалось, что в столице Британии экс-премьер оказался в вполне банальному поводу – поехал на день рождения своего сына.