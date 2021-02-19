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Девальвация уже не за горами? И, похоже, даже не одна...
Источник материала: Партизан
В Беларуси в 2021-ом или 2022-ом ожидается девальвация. Или даже несколько девальваций
Только этим можно объяснить новый Указ, подписанный 18 февраля 2021 года и вступающий в силу задним числом! Законодательный акт призван минимизировать негативное влияние скачков курсов валют, пишет
Итак, 18 февраля на сайте Лукашенко появилась следующая информация:
"Александр Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 51, которым внесены дополнения в Указ № 159 от 12 мая 2020 года «О пересчете стоимости активов и обязательств».
Коммерческим организациям подписанный Указ предоставляет возможность курсовые разницы, образовавшиеся:
с 1 января 2021 года
по 31 декабря 2022 года
— поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы).
Указано, что законодательный акт позволит:
минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля
будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации
Ключевые слова, конечно же, «негативное влияние колебаний курса белорусского рубля», что не может обозначать ничего иного, кроме девальвации.
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В Беларуси в 2021-ом или 2022-ом ожидается девальвация. Или даже несколько девальваций
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