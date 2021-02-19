Девальвация уже не за горами? И, похоже, даже не одна...

infobank.by Только этим можно объяснить новый Указ, подписанный 18 февраля 2021 года и вступающий в силу задним числом! Законодательный акт призван минимизировать негативное влияние скачков курсов валют , пишет





Итак, 18 февраля на сайте Лукашенко появилась следующая информация:





"Александр Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 51, которым внесены дополнения в Указ № 159 от 12 мая 2020 года «О пересчете стоимости активов и обязательств».





Коммерческим организациям подписанный Указ предоставляет возможность курсовые разницы, образовавшиеся:





с 1 января 2021 года

по 31 декабря 2022 года





— поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы).





Указано, что законодательный акт позволит:





минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля





будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации





Ключевые слова, конечно же, «негативное влияние колебаний курса белорусского рубля», что не может обозначать ничего иного, кроме девальвации.