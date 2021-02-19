Цинизм дня: убитого силовиками Шутова прокурор потребовал признать виновным

tut.by . 19 февраля в Брестском областном суде гособвинитель попросил приговорить Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову, к 10 годам колонии усиленного режима, пишет





Брестчанина, напомним, обвинили в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в «гражданке»). Кордюков говорит, что все было не так, как представлено в обвинении. Выстреливший же в Шутова силовик по делу проходит "потерпевшим".





19 февраля прошли прения сторон. Обвинение посчитало доказанной вину погибшего Шутова в сопротивлении, а Кордюкова — в сопротивлении с применением насилия и покушении на убийство лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка.





Прокурор запросил для Кордюкова 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.





Шутова, умершего от ранения в голову, прокурор просит признать виновным в сопротивлении — и вынести приговор без назначения наказания.





Напомним, 16 февраля в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о сопротивлении и покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок. События, которые стали поводом для разбирательства, произошли 11 августа 2020. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова.





Обвиняемым по этому делу стал Александр Кордюков — друг погибшего, с которым он был в тот вечер. Также фигурирует в деле и Шутов — он обвиняется в том, что оказывал сопротивление.





"Потерпевшими" проходят военнослужащие из Марьиной Горки. Они представились в суде как капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын. Как стало известно в суде, их направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОН.





По версии обвинения, 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в гражданской форме одежды несли службу вблизи домов № 334 и 336 на улице Московской.





— Определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, Шутов и Кордюков предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях.





В процессе этого Кордюков нанес удар специально принесенной с собой металлической трубой в голову Гаврилову. После удара Гаврилов извлек выданный ему для несения службы пистолет ПМ и произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем совместно с Голицыным направился к Шутову и Кордюкову для пресечения их противоправных действий и задержания.





Продолжая свои действия, Кордюков бросил трубу в Голицына, попав тому в руку, и стал убегать. Голицын начал его преследовать. В процессе этого произвел два выстрела из пистолета ПМ, однако Кордюков скрылся в толпе. В это же время Шутов, оказывая с применением насилия сопротивление Гаврилову, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка, схватил последнего за ногу и попытался повалить на землю.





С учетом ухудшения самочувствия после удара трубой по голове, реальной опасности жизни и здоровью, а также угрозы насильственного завладения вверенным ему огнестрельным оружием и боеприпасами, Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить ему в правое плечо.





В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствие чего пуля попала ему в затылок, — зачитал на первом заседании текст обвинения прокурор.





Вину Александр Кордюков не признал. По его версии, события развивались иначе.





Вечером 11 августа Геннадий пришел к нему в гараж. Они выпили около 350 граммов настойки на двоих и пошли в сторону ДК профсоюзов, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда подошли к перекрестку улицы Московской и Партизанского проспекта, мужчины заметили скопление людей.





Геннадий и Александр пошли на парапет к дому № 334. У обвиняемого в руке был обрезок металлической трубы, который он подобрал возле парка Воинов-Интернационалистов «для самообороны».





На парапете они стояли и смотрели за протестами издали. Примерно через 40 минут Геннадий с Александром заметили рядом двух парней и подошли к ним. По словам Александра, он хотел у них поинтересоваться происходящим.





— Вместо того, чтобы нормально ответить, один из этих парней (Гаврилов. — Прим. TUT.BY) ударил или толкнул меня в корпус, от чего я упал со скамейки, — зачитал обвиняемый. — В ответ на действия Гаврилова я ему инстинктивно нанес удар трубой куда-то в область левого бедра. Точно не в голову. В голову я не бил.





Далее я снова залез на лавку, Гаврилов и Голицын развернулись к нам с Шутовым лицом и, немного отступив назад, достали пистолеты. (…) Кто-то из них крикнул: «Лицом вниз, уроды, завалю». С их стороны раздался выстрел. Боковым зрением я заметил, что Геннадий, находясь левее от меня, начинает опускаться на колени, держа руки за головой.





По-моему, в тот момент он был расположен спиной к Гаврилову и лицом к улице Московской. Голицын в это время направил на меня пистолет, целясь мне в голову. Испугавшись за свою жизнь, я начал убегать, бросив на землю трубу, чтобы она не мешала мне бежать.





В этот момент со стороны Голицына раздался выстрел в мою сторону. Я увидел вспышку от выстрела и услышал характерный звук. Голицын начал преследовать меня, что-то кричать. Когда я убегал, я слышал звук двух выстрелов. Из материалов дела получается, что один выстрел был сделан Гавриловым в Шутова, а второй — Голицыным вверх, от чего пуля попала в потолок балкона.





Александр Кордюков подчеркнул, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день они были одеты в гражданское, пистолеты хранили в поясных сумках.











