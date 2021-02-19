Румас впервые ответил на вопросы об отъезде из Беларуси и атаке силовиков на его друзей

Источник материала: KYKY

Впервые после отъезда из Беларуси экс-премьер Сергей Румас согласился дать комментарии о том, почему его друзей-банкиров задерживают, и связаны ли эти репрессии лично с ним. Записать разговор с экс-премьером смог журналист TUT.by Александр Заяц. Цитируем главное.

Предыстория: 3 февраля появилась информация о возможном задержании Сергея Румаса. Она не подтвердилась. Однако слухи появились не на пустом месте. До этого в Беларуси были задержаны банкиры — приятели экс-премьера. В том числе, бизнесмен, руководитель Туровского молочного комбината Игорь Чернявский, близкий друг Румаса. Предприятие частной формы собственности много лет назад строилось за льготные государственные деньги — в том числе, за средства Белагропромбанка во времена, когда им управлял Румас. Согласно инвестплану, ожидалось, что частный завод окупится к 2020-му и будет приносить прибыль, однако на начало того года он оказался на грани банкротства. Далее — комментарии Румаса.

Про отъезд из Беларуси

«В настоящий момент я контактирую по работе с несколькими финансовыми институтами и фондами, все из которых, так получилось, находятся за рубежом. Как вы понимаете, в связи с эпидемиологической обстановкой любые перемещения сейчас сильно затруднены. Некоторое время назад находился в Казахстане, сейчас пока в Лондоне <...>

[Вы планируете работать за рубежом?] Это во многом зависит от результатов переговоров. Некоторые из этих предложений не требуют постоянного физического присутствия, поэтому, возможно, буду как-то совмещать».

Про желание вернуться в политику

«Проекты финансово-инвестиционные, и участие в любом из них не предусматривает политической активности, это оговаривается практически сразу. Если бы у меня были такие планы, то за прошедшее после ухода в отставку [с поста премьер-министра] время они бы уже как-то реализовалось. Сейчас я бы хотел вернуться в более привычную для себя финансовую среду».

Про задержания банкиров

«Насколько я знаю, претензии касаются 2011−2012 годов, когда Белагропромбанк открывал финансирование по программе Припятского Полесья, в частности своих дочерних предприятий «Туровщина» и «Туровский молочный комбинат». В рамках данной программы, в том числе, предусматривалась возможность получения льготного финансирования, которое, по всей видимости, и явилось предметом интереса проверяющих <...>

Еще до этого, когда я был председателем правления Белагропромбанка, во время посещения Полесья глава государства поставил задачу разработать программу развития Припятского региона. Финансовое обеспечение этой программы лежало на Белагропромбанке, поэтому в ее разработке я принимал непосредственное участие».

Про претензии к Туровскому молочному комбинату

«У меня нет ответа на этот вопрос. Комитет госконтроля ежегодно, начиная с 2011 года, докладывал главе государства, что финансирование программы осуществляется правильно. Поскольку, согласно документам, именно на него был возложен контроль за целевым использованием кредитных ресурсов».

Про то, что атака идет не на банкиров, а именно на Румаса

«Мне бы не хотелось так думать. Я действительно знаю их всех достаточно хорошо, как профессионалов и порядочных людей. И надеюсь, что во всей этой ситуации, как и в случае с деревообработкой, в ближайшее время разберутся и все претензии будут сняты».