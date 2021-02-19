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Директор национального отбора конкурса красоты: «2020-й стал годом белорусских женщин, мы обязаны были представить этот бренд»

19.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Красавица выступит на международном конкурсе в костюме цветов национальных символов.

Вот в таком прекрасном национальном костюме представит Беларусь на международном конкурсе Ms. Top of the World Plus Size гомельчанка Людмила Деменюк.

Директор национального отбора конкурса красоты: «2020-й стал годом белорусских женщин, мы обязаны были представить этот бренд»

Финал конкурса начался 18 февраля, победительница будет объявлена в субботу, 20 февраля.

Представлять нашу страну на этом конкурсе хотели 40 дам от 18 до 45 лет с размером одежды plus size (от 50).

Людмиле Деменюк 45 лет. Она организатор и ведущая командообразующих мероприятий и счастливых событий, более 20 лет проводит крупные республиканские слёты и фестивали. 

Директор национального отбора конкурса красоты: «2020-й стал годом белорусских женщин, мы обязаны были представить этот бренд»

Директор национального отбора конкурса красоты: «2020-й стал годом белорусских женщин, мы обязаны были представить этот бренд»

У Людмилы двое детей, она участвует в вокальных конкурсах и благотворительных мероприятиях, увлекается верховой ездой и стрельбой.

Своим примером Людмила хочет разрушить устоявшиеся стереотипы и показать своей дочери и сверстникам, что красота не зависит от форм и размеров и, уж тем более, от возраста.

Кроме национального костюма участниц конкурса ждет показ в купальниках и вечерних платьях.

В прошлом году представительница Беларуси Наталья Колесникова привезла из Киева корону вице-мисс, в этом году директор национального отбора Евгения Тюленева не рассчитывает на меньший успех.

— 2020 год стал годом белорусских женщин, и мы просто обязаны были представить этот бренд на международном конкурсе, ведь нашим красавицам нет равных, — уверена Тюленева.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире конкурс будет проходить не в Латинской Америке, а онлайн.

 
 
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Красавица выступит на международном конкурсе в костюме цветов национальных символов.
 
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