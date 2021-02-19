Эксперт: Власти делают все, чтобы из белорусской экономики удалить частный бизнес

Источник материала: Салiдарнасць

Почему в Беларуси не появится свой Google и Apple?

Власти делают все, чтобы из белорусской экономики исчез такой сектор, как частный бизнес. К этому выводу пришел эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский.





— После ВНС появился весьма негативный фактор, связанный с тем, что правительство, пусть и не все, но делает все для того, чтобы экономика похудела на тот сектор, который называется «частный бизнес», — отметил эксперт на Примусе . — Только 29 января была принята государственная программа «Малое и среднее предпринимательство на 2021-2025» годы о создании среды для развития предпринимательства и уже через некоторое время появляется это письмо КГК .

Получается, что КГК — главный в нынешних условиях. Если принять в полной мере пакет их предложений относительно изменений в работе ИП, то много людей просто лишится средств к существованию.

Эксперт напомнил о посыле властей относительно частного бизнеса на ВНС .

— Предприниматели, в первую очередь, — это люди, которые свободно мыслят. Лукашенко же на ВНС сказал: пожалуйста, идите работайте на тракторный завод. Хотя было бы интересно взять статистику с этого завода о количестве принятых и уволенных там за последние 10 лет. Ведь крупные предприятия наоборот оптимизировали.

Всем известно, что и этот завод, в том числе, продолжает активно работать на склад. Только за январь объемы запасов готовой продукции белорусских предприятий увеличились почти на 500 миллионов до 5,5 миллиардов рублей.

Мы помним «марш тракторов» в Витебскую область, которые где- то сейчас стоят под снегом там. Можно, конечно, приказать и —тракторы колонной пошли, отгрузка осуществилась. Но кто заплатил за этот банкет? — задается вопросом эксперт.

Перечисляя факторы, не способствующие развитию бизнеса, он называет и вмешательство государства в регулирование цен.

— Для того, чтобы произошел некий качественный скачок, в предпринимательской среде должны произойти изменения.

С чего вообще начинается крупный бизнес? Он вырастает. Бизнесменом с миллиардным оборотом не назначают. Человек растет, как вырос Google, как Apple вырос с гаража. С маленького индивидуального предпринимателя и растет бизнес.

Если это отрезать, откуда он возьмется? Нельзя придумать инвестиционную программу, взять в России кредиты, построить завод, назначить туда управленцем кого-то из силовиков и объявить частным бизнесом «Завод Беларусь», — иронизирует Геннадий Терпиловский.