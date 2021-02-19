Постановка» — бриллиант карантинной эпохи. Говорим про сериал, снятый на камеры «макбуков»

Источник материала: Onliner

В новом выпуске «Прослушки» обсуждаем один из главных сериальных бриллиантов карантинной эпохи — британскую «Постановку». Это почти целиком снятый на камеры «макбуков» локдаун-ситком, в котором актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин (оба — в роли самих себя) пытаются репетировать на удаленке, много шутят, спорят и действуют друг другу на нервы. Собственно, мы сами здесь почти год занимаемся тем же самым, так что сериал нас абсолютно покорил.

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Тизер:

Делимся скепсисом по поводу многочисленных проектов, выпущенных в домашних условиях (вроде «Нагиева на карантине»). Почему даже профессиональные актеры и режиссеры наспех снимают на удаленке что-то сырое и невразумительное и как авторам «Постановки» удалось не наступить на те же грабли?

Обсуждаем, как сериал водит зрителя за нос. При всей своей внешней простоте «Постановка» — это многослойная метавселенная, где жизнь никогда нельзя отличить от выдумки, а импровизацию от сценария.

На связь с Шином и Теннантом выходит целая россыпь звезд — от Кристофа Вальца и Сэмюэла Л. Джексона до Кейт Бланшетт и Фиби Уоллер-Бридж. Для многих из них эти гипертрофированные камео становятся чуть ли не лучшими ролями за всю карьеру.

Марьянов рассказывает, почему после просмотра «Постановки» захотел стать британцем, Коляго опять умничает и вспоминает другие произведения, в которых актеры превращали свою жизнь в сюжет для кино: фильм «Я все еще здесь» с Хоакином Фениксом и авангардный сериал «Шоу о шоу».