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Постановка» — бриллиант карантинной эпохи. Говорим про сериал, снятый на камеры «макбуков»
Источник материала: Onliner
В новом выпуске «Прослушки» обсуждаем один из главных сериальных бриллиантов карантинной эпохи — британскую «Постановку». Это почти целиком снятый на камеры «макбуков» локдаун-ситком, в котором актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин (оба — в роли самих себя) пытаются репетировать на удаленке, много шутят, спорят и действуют друг другу на нервы. Собственно, мы сами здесь почти год занимаемся тем же самым, так что сериал нас абсолютно покорил.
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