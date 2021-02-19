Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше

Источник материала: Onliner

Мужчины прошлого были теми еще модниками и иногда позволяли себе нечто большее, чем прилизанная укладка с красивым пробором и напомаженными усами. Всегда были те, кто шел наперекор обществу и демонстрировал свое несогласие с общепринятыми стандартами. Роберт Е. Джексон, пишет Boredpanda, собрал коллекцию винтажных фотографий с прекрасными образцами необычных мужских причесок. А мы добавим немного современности.



Считается, что слово «парикмахер» произошло от немецкого Perückenmacher, что значит «человек, делающий парики». Так что никаких сюрпризов, как, например, с золотарем



Забавно, но в Германии слово «парикмахер« не используется, считается устаревшим. Сегодня мастеров там называют Friseur (мужчин) и Friseurin (женщин)



Наверняка стилисты и парикмахеры занимались волосами на протяжении тысячелетий: те же фараоны не ходили лохматыми и нечесаными



Мода на стрижки такая же изменчивая, как и на все остальное — одежду, внешность, хобби и так далее



Но в каждом периоде всегда были «не такие, как все»



Если человек имел достаточный вес в обществе, он вполне мог ввести моду на новую прическу



Но чаще мода шла от высших слоев общества. Сегодня такую роль выполняют знаменитости



Как и все в истории, мода на прически хоть и меняется, но идет по кругу



Есть надежда, что огромные парики прошлого — с кудрями и тальком — не вернутся. Но в свое время их место занимали «начесы», все еще популярные среди части аудитории







Некоторые прически из прошлого напоминают современные — и поэтому сегодня не кажутся странными (а 10 лет назад являлись таковыми)













Ближе к нынешнему времени:



Иногда прически делают, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание



Прическа может выступать как символ



Или быть протестом



А кто-то просто шутит (но это не точно)







