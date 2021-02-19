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Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше

19.02.2021 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мужчины прошлого были теми еще модниками и иногда позволяли себе нечто большее, чем прилизанная укладка с красивым пробором и напомаженными усами. Всегда были те, кто шел наперекор обществу и демонстрировал свое несогласие с общепринятыми стандартами. Роберт Е. Джексон, пишет Boredpanda, собрал коллекцию винтажных фотографий с прекрасными образцами необычных мужских причесок. А мы добавим немного современности.

Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Считается, что слово «парикмахер» произошло от немецкого Perückenmacher, что значит «человек, делающий парики». Так что никаких сюрпризов, как, например, с золотарем
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Забавно, но в Германии слово «парикмахер« не используется, считается устаревшим. Сегодня мастеров там называют Friseur (мужчин) и Friseurin (женщин)
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Наверняка стилисты и парикмахеры занимались волосами на протяжении тысячелетий: те же фараоны не ходили лохматыми и нечесаными
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Мода на стрижки такая же изменчивая, как и на все остальное — одежду, внешность, хобби и так далее
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Но в каждом периоде всегда были «не такие, как все»
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Если человек имел достаточный вес в обществе, он вполне мог ввести моду на новую прическу
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Но чаще мода шла от высших слоев общества. Сегодня такую роль выполняют знаменитости
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Как и все в истории, мода на прически хоть и меняется, но идет по кругу
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Есть надежда, что огромные парики прошлого — с кудрями и тальком — не вернутся. Но в свое время их место занимали «начесы», все еще популярные среди части аудитории
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Некоторые прически из прошлого напоминают современные — и поэтому сегодня не кажутся странными (а 10 лет назад являлись таковыми)
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше

Ближе к нынешнему времени:

Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Иногда прически делают, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Прическа может выступать как символ
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Или быть протестом
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
А кто-то просто шутит (но это не точно)
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше
Думаете, сейчас у мужчин прически странные? Посмотрите, как было раньше

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Мужчины прошлого были теми еще модниками и иногда позволяли себе нечто большее, чем прилизанная укладка с красивым пробором и напомаженными усами. Всегда были те,...
 
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