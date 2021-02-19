ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егоров: Цель случайных репрессий - нагнетание страха в обществе

19.02.2021 16:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Раскручивая маховик репрессий, режим пытается посеять в обществе страх. Преодоление людьми этого страха - это именно то, чего боится сам режим, считает политолог Андрей Егоров

Егоров: Цель случайных репрессий - нагнетание страха в обществе
Под репрессии попадают совершенно любые люди, в том числе и те, которые поддерживают Лукашенко, массовый характер репрессий применяется режимом для того, чтобы полностью остановить все общество, однако, как считает политолог,  сделать это невозможно.

"Если мы понимаем природу своего страха, то мы можем и справляться с ним.

Мы должны стремиться к тому, чтобы самим не тиражировать и не раздувать этот страх в обществе, а также к продолжению нашего политического действия.

К сожалению, сейчас мы не можем многое противопоставить репрессиям, но противостоять страху — это в наших силах. 

И не только противостоять, но и поддерживать других людей, которые продолжают политически активно действовать, выражать им солидарность, гордиться их мужеством и духом — потому что именно в продолжении этого действия кроется главный фактор нашего будущего успеха.

А контуры будущего уже прорисовываются", - методолог и политолог Андрей Егоров анализирует развитие политического кризиса в Беларуси в новом выпуске "Барометра революции".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раскручивая маховик репрессий, режим пытается посеять в обществе страх. Преодоление людьми этого страха - это именно то, чего боится сам режим, считает политолог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвоката Марии Колесниковой лишили лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by