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Россиянин Даниил Медведев сыграет в финале мужского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин Даниил Медведев сыграет в финале мужского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии

Сегодня определился и второй финалист в мужском одиночном разряде открытого чемпионата Австралии. В решающем матче сыграет россиянин Даниил Медведев.  

В поединке 1/2-й он легко справился с греком Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:2, 7:5. На корте теннисисты провели 2 часа и 9 минут. После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 20 матчей. Россиянин впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Его соперником будет действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович, накануне обыгравший в своем полуфинале еще одного российского теннисиста Аслана Карацева.

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Сегодня определился и второй финалист в мужском одиночном разряде открытого чемпионата Австралии. В решающем матче сыграет россиянин Даниил Медведев.   В...
 
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