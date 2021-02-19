Россиянин Даниил Медведев сыграет в финале мужского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии

Источник материала: ОНТ

Сегодня определился и второй финалист в мужском одиночном разряде открытого чемпионата Австралии. В решающем матче сыграет россиянин Даниил Медведев.

В поединке 1/2-й он легко справился с греком Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:2, 7:5. На корте теннисисты провели 2 часа и 9 минут. После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 20 матчей. Россиянин впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Его соперником будет действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович, накануне обыгравший в своем полуфинале еще одного российского теннисиста Аслана Карацева.

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