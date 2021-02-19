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Минск и Дубай связали регулярные авиарейсы

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минск и Дубай связали регулярные авиарейсы

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связал прямой авиарейс. Сегодня из Минска отправился первый самолет в Дубай.

Спрос оказался повышенным. Пришлось даже заменить «Эмбраер» на более вместительный «Боинг». На борт поднялись 168 человек. В том числе иностранные граждане из Японии, Молдовы, России и Сербии. Первые пассажиры нового рейса на память о событии получили подарки.

Напомним, с января граждане Беларуси могут без виз находиться в Эмиратах 90 дней в году. Это и поспособствовало открытию прямого авиасообщения. 

Время полета – шесть часов. Ожидается, что этот рейс будет и транзитным. С пересадкой в Дубае белорусы смогут летать в Японию, на Мальдивы и Сейшельские острова. 

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связал прямой авиарейс. Сегодня из Минска отправился первый самолет в Дубай. Спрос оказался повышенным. Пришлось даже...
 
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