Минск и Дубай связали регулярные авиарейсы

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связал прямой авиарейс. Сегодня из Минска отправился первый самолет в Дубай.

Спрос оказался повышенным. Пришлось даже заменить «Эмбраер» на более вместительный «Боинг». На борт поднялись 168 человек. В том числе иностранные граждане из Японии, Молдовы, России и Сербии. Первые пассажиры нового рейса на память о событии получили подарки.

Напомним, с января граждане Беларуси могут без виз находиться в Эмиратах 90 дней в году. Это и поспособствовало открытию прямого авиасообщения.

Время полета – шесть часов. Ожидается, что этот рейс будет и транзитным. С пересадкой в Дубае белорусы смогут летать в Японию, на Мальдивы и Сейшельские острова.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram