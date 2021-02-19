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Минск и Дубай связали регулярные авиарейсы
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связал прямой авиарейс. Сегодня из Минска отправился первый самолет в Дубай.
Спрос оказался повышенным. Пришлось даже заменить «Эмбраер» на более вместительный «Боинг». На борт поднялись 168 человек. В том числе иностранные граждане из Японии, Молдовы, России и Сербии. Первые пассажиры нового рейса на память о событии получили подарки.
Напомним, с января граждане Беларуси могут без виз находиться в Эмиратах 90 дней в году. Это и поспособствовало открытию прямого авиасообщения.
Время полета – шесть часов. Ожидается, что этот рейс будет и транзитным. С пересадкой в Дубае белорусы смогут летать в Японию, на Мальдивы и Сейшельские острова.
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Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связал прямой авиарейс. Сегодня из Минска отправился первый самолет в Дубай. Спрос оказался повышенным. Пришлось даже...
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