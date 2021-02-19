Премьер-министр Пакистана намерен выслать французского посла

Источник материала: ОНТ

Против Франции протестует Пакистан! Премьер-министр Имран Хан готов выслать французского посла. Поводом называют отказ Макрона осудить сатирический журнал Шарли Эбдо за карикатуры на пророка Мухаммеда. Но по факту это спешный ответ Исламабада на французский закон «Об укреплении республиканских принципов».

В самой пятой республике его называют законом о борьбе с радикализацией или просто антимусульманским. Документ Национальная Ассамблея приняла в первом чтении. В конце марта его рассмотри Сенат. И именно весной, до 20 апреля, из Пакистана должен уехать французский посол. Объявить представителя Франции персоной нон грата требовали пакистанские радикалисты. Их партия считается террористической исламистской боевой организацией. Они пригрозили своему правительству, что возобновят протесты, если французский посол не уедет. Новый закон во Франции обсуждался в напряжённой обстановке после трёх нападений экстремистов в конце 2020-го. Он позволит, к примеру, штрафовать или лишать свободы за разжигание ненависти в интернете, контролировать финансирование религиозных структур, бороться с полигамией и принуждением к браку.

Вместе с дипломатическим во Франции разгорается и сексуальный скандал. О насилии заявляют сотни студентов Института политических исследований в Париже. Это кузница дипломатической и политической элиты Франции. Как сообщается, колледж поощрял «сексуальные посягательства» и «культуру изнасилований». Недавно Францию уже потрясла серия обвинений в инцестах. А масштабное исследование показало, что каждый десятый в стране подвергался такому насилию.

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