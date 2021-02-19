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Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в НХЛ

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в НХЛ

Еще один белорусский хоккеист дебютировал в сильнейшей лиге мира — НХЛ. 

Максим Сушко сыграл за «Филадельфию Флайерс». Белорус провел на площадке немногим более пяти минут. За это время он бросков по воротам не нанёс, но сумел провести один силовой приём. «Филадельфия» уступила в счете «Нью-Йорк Рэйнджерс» — 2:3 в серии буллитов. Победу команде из Нью-Йорка принёс Артемий Панарин.

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Еще один белорусский хоккеист дебютировал в сильнейшей лиге мира — НХЛ.  Максим Сушко сыграл за «Филадельфию Флайерс». Белорус провел на площадке немногим более...
 
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