Число жертв непогоды в США выросло до 34 человек

Источник материала: ОНТ

Число жертв снегопадов и заморозков, обрушившихся на семь штатов США, возросло до 34 человек. Об этом со ссылкой на данные американского телеканала CBS сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, к наибольшему числу жертв удар стихии привел в Техасе, где за последние несколько суток скончались 20 человек. При этом почти 300 тыс. жителей штата по-прежнему остаются без энергоснабжения, а более 260 тыс. из них оказались лишены и водопроводной воды.

Лишившиеся отопления местные жители пытаются согреться любыми способами, что иногда приводит к трагическим последствиям. Так, некоторые пытаются согреться в собственных машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. При этом попытки греться у каминов и газовых плит, а также использование генераторов нередко приводят к пожарам.

Из-за перебоев с энергоснабжением прекратила работу и значительная часть магазинов, что спровоцировало огромные очереди в те торговые точки, что продолжили работу.

В настоящий момент на значительной части территории штата сохраняется аномально холодная погода.

Непогода также стала причиной отмены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особо напряженной ситуация остается в самом Техасе, Миссисипи, а также Кентукки.

Фото: Global Look Press/XinHua

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