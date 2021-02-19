ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число жертв непогоды в США выросло до 34 человек

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Число жертв непогоды в США выросло до 34 человек

Число жертв снегопадов и заморозков, обрушившихся на семь штатов США, возросло до 34 человек. Об этом со ссылкой на данные американского телеканала CBS сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, к наибольшему числу жертв удар стихии привел в Техасе, где за последние несколько суток скончались 20 человек. При этом почти 300 тыс. жителей штата по-прежнему остаются без энергоснабжения, а более 260 тыс. из них оказались лишены и водопроводной воды. 

Лишившиеся отопления местные жители пытаются согреться любыми способами, что иногда приводит к трагическим последствиям. Так, некоторые пытаются согреться в собственных машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. При этом попытки греться у каминов и газовых плит, а также использование генераторов нередко приводят к пожарам. 

Из-за перебоев с энергоснабжением прекратила работу и значительная часть магазинов, что спровоцировало огромные очереди в те торговые точки, что продолжили работу. 

В настоящий момент на значительной части территории штата сохраняется аномально холодная погода. 

Непогода также стала причиной отмены почти 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особо напряженной ситуация остается в самом Техасе, Миссисипи, а также Кентукки.

Фото: Global Look Press/XinHua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жертв снегопадов и заморозков, обрушившихся на семь штатов США, возросло до 34 человек. Об этом со ссылкой на данные американского телеканала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поступление в вузы России по ЦТ и другие новости вступительной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by