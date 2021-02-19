Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

Источник материала: ОНТ

Белорусский Президент направился в Россию с рабочим визитом. 22 февраля в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы Беларуси.

Ожидается, что на встрече президенты обсудят ряд вопросов развития отношений между двумя странами, совместное реагирование на современные вызовы и взаимодействие в интеграционных структурах.

Также главы Беларуси и России обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

ФОТО: БЕЛТА

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