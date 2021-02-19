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Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
Источник материала: ОНТ
Белорусский Президент направился в Россию с рабочим визитом. 22 февраля в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным,
Ожидается, что на встрече президенты обсудят ряд вопросов развития отношений между двумя странами, совместное реагирование на современные вызовы и взаимодействие в интеграционных структурах.
Также главы Беларуси и России обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
ФОТО: БЕЛТА
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Белорусский Президент направился в Россию с рабочим визитом. 22 февраля в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным,...
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