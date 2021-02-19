Четыре способа снизить артериальное давление без лекарств

Источник материала: ОНТ

Эксперты американской Mayo Clinic перечислили способы снизить артериальное давление без каких-либо препаратов.

Специалисты рекомендуют контролировать вес, поддерживать сбалансированную диету и есть больше овощей, фруктов и нежирных молочных продуктов. Также гипертоникам стоит сократить употребление продуктов, в которых содержатся насыщенные жиры и холестерин, и есть меньше соли.

Кроме этого, ученые советуют заниматься спортом ежедневно по 30 минут, а силовыми тренировками – дважды в неделю. Специалисты рекомендуют не употреблять алкоголь, исключить табак и уменьшить количество кофеина в рационе. Еще один совет – не допускать перерастания стресса в хронический.

ФОТО: dilova.com.ua

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