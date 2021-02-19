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На аукцион Christie's выставлена картина Уинстона Черчилля

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На аукцион Christie's выставлена картина Уинстона Черчилля

Американская актриса Анджелина Джоли продает картину британского государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутубия». Полотно выставлено на аукцион Christie's, передает Euronews.

Картину Джоли получила в 2011 году в качестве подарка от бывшего мужа Брэда Питта. 

Черчилль написал «Башню мечети Кутубия» в 1943 году в Марракеше после секретных переговоров руководителей стран антигитлеровской коалиции, прошедших в марокканской Касабланке. Затем он подарил картину президенту США Франклину Рузвельту. Это единственное полотно, которое Уинстон Черчилль успел завершить во время Второй мировой войны. Всего за свою жизнь бывший премьер-министр Великобритании написал свыше 500 картин. 

Торги состоятся 1 марта. Как ожидается, полотно уйдет с молотка не меньше чем за 2,8 млн евро.

ФОТО: Скриншот из видео Euronews

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Американская актриса Анджелина Джоли продает картину британского государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутубия». Полотно...
 
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