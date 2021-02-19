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Польский «Кельце» возглавляет группу «А» в гандбольной Лиге чемпионов

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польский «Кельце» возглавляет группу «А» в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболисты польского «Кельце» продолжают возглавлять группу «А» в гандбольной Лиге чемпионов. 

Команда, где играют два белоруса Артём Королёк и Владислав Кулеш уверенно победила норвежский клуб «Элверeм» — 39:29. У хозяев больше всех забросил Королек — 7 голов, Владислав Кулеш отличился дважды. «Кельце» благодаря этой победе набрал 17 очков и идёт на первом месте. «Мешков Брест», напомним, также выступает в этой группе и занимает третью позицию.

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Теги: Брест
 
 
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Гандболисты польского «Кельце» продолжают возглавлять группу «А» в гандбольной Лиге чемпионов.  Команда, где играют два белоруса Артём Королёк и Владислав Кулеш...
 
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