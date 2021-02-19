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Как спасти упавший в сугроб смартфон? Советы эксперта

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти упавший в сугроб смартфон? Советы эксперта

Если вы уронили смартфон в сугроб, это не повод отчаиваться и мириться с мыслью, что придется покупать новый. Как спасти гаджет, в эфире «Радио 1» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Первым делом необходимо быстро достать из сугроба упавший телефон, стряхнуть снег и проверить гаджет на наличие трещин. Если вы заметили, что герметичность нарушена, отнесите смартфон в ремонт. 

Также эксперт порекомендовал отключить устройство, снять чехол и попробовать максимально разобрать гаджет. Затем просушить его.

ФОТО: dimsog.ru

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Если вы уронили смартфон в сугроб, это не повод отчаиваться и мириться с мыслью, что придется покупать новый. Как спасти гаджет, в эфире «Радио 1» рассказал эксперт...
 
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