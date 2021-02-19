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Как спасти упавший в сугроб смартфон? Советы эксперта
Источник материала: ОНТ
Если вы уронили смартфон в сугроб, это не повод отчаиваться и мириться с мыслью, что придется покупать новый. Как спасти гаджет, в эфире «Радио 1»
Первым делом необходимо быстро достать из сугроба упавший телефон, стряхнуть снег и проверить гаджет на наличие трещин. Если вы заметили, что герметичность нарушена, отнесите смартфон в ремонт.
Также эксперт порекомендовал отключить устройство, снять чехол и попробовать максимально разобрать гаджет. Затем просушить его.
ФОТО: dimsog.ru
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Если вы уронили смартфон в сугроб, это не повод отчаиваться и мириться с мыслью, что придется покупать новый. Как спасти гаджет, в эфире «Радио 1» рассказал эксперт...
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