Как спасти упавший в сугроб смартфон? Советы эксперта

Источник материала: ОНТ

Если вы уронили смартфон в сугроб, это не повод отчаиваться и мириться с мыслью, что придется покупать новый. Как спасти гаджет, в эфире «Радио 1» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Первым делом необходимо быстро достать из сугроба упавший телефон, стряхнуть снег и проверить гаджет на наличие трещин. Если вы заметили, что герметичность нарушена, отнесите смартфон в ремонт.

Также эксперт порекомендовал отключить устройство, снять чехол и попробовать максимально разобрать гаджет. Затем просушить его.

ФОТО: dimsog.ru

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