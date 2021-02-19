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Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в матче предквалификации чемпионата мира 2023 года

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в матче предквалификации чемпионата мира 2023 года

Баскетболисты сборной Беларуси потерпели поражение в матче предквалификации чемпионата мира 2023 года с командой Португалии.

Итоговый счет встречи 57:75. Португальцы обошли белорусов и теперь возглавляют турнирную таблицу группы «А». Впрочем, обе команды, у которых теперь по 9 набранных баллов, уже обеспечили себе путевки в следующий отборочный раунд. Это первое поражение для нашей сборной в предквалификации чемпионата мира. Ранее она одержала 4 победы. Заключительный поединок стартового квалификационного раунда, матчи которого проходят на Кипре, белорусы проведут в субботу. Команде Ростислава Вергуна будет противостоять сборная Албании

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Баскетболисты сборной Беларуси потерпели поражение в матче предквалификации чемпионата мира 2023 года с командой Португалии. Итоговый счет встречи 57:75. Португальцы...
 
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