Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в матче предквалификации чемпионата мира 2023 года

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты сборной Беларуси потерпели поражение в матче предквалификации чемпионата мира 2023 года с командой Португалии.

Итоговый счет встречи 57:75. Португальцы обошли белорусов и теперь возглавляют турнирную таблицу группы «А». Впрочем, обе команды, у которых теперь по 9 набранных баллов, уже обеспечили себе путевки в следующий отборочный раунд. Это первое поражение для нашей сборной в предквалификации чемпионата мира. Ранее она одержала 4 победы. Заключительный поединок стартового квалификационного раунда, матчи которого проходят на Кипре, белорусы проведут в субботу. Команде Ростислава Вергуна будет противостоять сборная Албании

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