В Испании в городском баре обнаружили остатки бани XII века

Источник материала: ОНТ

Удивительная находка в Севилье. В одном из городских баров обнаружили остатки бани XII века.

Во время локдауна хозяева заведения взялись за ремонт. И обнаружили на сводчатом потолке фрески, по которым определили, что раньше здесь был хаммам. Более того специалисты отметили: здесь сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех найденных ранее банях на Пиренейском полуострове. Эта находка вселяет надежду хозяевам бара, бизнес которых в пандемию пострадал. Они верят в то, что с этим открытием к ним потянутся туристы.

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