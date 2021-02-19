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В Испании в городском баре обнаружили остатки бани XII века

19.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании в городском баре обнаружили остатки бани XII века

Удивительная находка в Севилье. В одном из городских баров обнаружили остатки бани XII века. 

Во время локдауна хозяева заведения взялись за ремонт. И обнаружили на сводчатом потолке фрески, по которым определили, что раньше здесь был хаммам. Более того специалисты отметили: здесь сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех найденных ранее банях на Пиренейском полуострове. Эта находка вселяет надежду хозяевам бара, бизнес которых в пандемию пострадал. Они верят в то, что с этим открытием к ним потянутся туристы. 

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Удивительная находка в Севилье. В одном из городских баров обнаружили остатки бани XII века.  Во время локдауна хозяева заведения взялись за ремонт. И обнаружили на...
 
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