Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло финский «Йокерит» в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» в серии буллитов обыграли финский «Йокерит» в гостевом поединке чемпионата КХЛ.

Дважды по ходу встречи «зубры» вели в счете, но каждый раз хозяевам удавалось догонять соперника. Шайбы у белорусов забросили Алексей Протас и Роб Клинкхамер. Основное время поединка завершилось вничью — 2:2. В дополнительной пятиминутке заброшенных шайб не было, а в серии буллитов удачливее были минчане. Победный бросок исполнил Алексей Протас. В турнирной таблице Западной конференции команда Крэйга Вудкрофта по-прежнему занимает 7-е место. Идущий 8-м «Спартак» отстает на 5 очков. Следующий матч «Динамо» проведет дома. 20 февраля на «Минск-Арене» состоится встреча с челябинским «Трактором».

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